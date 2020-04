Sem poder jogar na França, PSG define ‘sede favorita’ para jogos da Champions; entenda

Na tarde da última terça-feira (28), uma decisão irrevogável do governo francês mexeu com as estruturas do futebol no país. Por conta da pandemia de coronavírus, as autoridades locais decidiram que todos os eventos esportivos estão cancelados até o mês de setembro, determinação que freia o plano de clubes e entidades locais que vislumbravam a conclusão das competições nacionais em agosto.

De acordo com o jornal catalão ‘Sport’, a alta cúpula do Paris Saint-Germain já ‘quebra a cabeça’ para buscar um país alternativo que possa receber seus jogos de Champions League, competição que, a princípio, será retomada em agosto em formato de ‘maratona’. Ainda não há um posicionamento oficial por parte da UEFA, contudo, inúmeras fontes cravam que a entidade já projeta esse ‘super agosto’, com os torneios continentais sendo decididos em um espaço de 25 dias.

Paris Saint-Germain v Borussia Dortmund – UEFA Champions League Round of 16: Second Leg

Por conta das ligações econômicas e administrativas, uma das sedes possíveis para o Paris Saint-Germain mandar seus jogos de Champions fora da França é o Catar, país natal do empresário e atual presidente do clube francês, Nasser Al-Khelaïfi. O país árabe, no entanto, não é a única via estudada pela alta cúpula parisiense: a Bélgica, de logística bem mais simples, também é uma alternativa possível.

