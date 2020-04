Sem torcida? Representante de patrocinadores defende volta do futebol e sugere “sacrifício”

​Fábio Wolff é especialista em marketing esportivo e diretor de uma agência que representa patrocinadores de grandes equipes do futebol brasileiro, como ​Corinthians, ​Palmeiras e ​Santos. Pois o executivo, em entrevista ao ​blog da Marília Ruiz, defendeu a volta urgente do futebol.

Na opinião do profissional, o momento é de se fazer sacrifício. Por isso, até mesmo a realização de partidas sem torcida seria uma alternativa. Segundo ele, esta é a solução possível, mesmo não sendo a ideal. “Qual que é o impedimento de se fazer um jogo com portões fechados? São os 2 times. Então vamos fazer teste nos dois times, nas comissões técnicas… Vai para o jogo, depois do jogo já volta direto para a concentração e fica concentrado para o próximo jogo. Paciência. Ninguém gostaria que fosse assim, mas ao mesmo tempo existem contratos, existem obrigações”, disse.

Segundo Wolff, a cada dia que passa a crise se agrava mais. Assim, os jogadores também deveriam se mobilizar e dar sua cota de sacrifício, dividindo os prejuízos. “Os clubes estão passando por um momento muito difícil. Não estão recebendo o dinheiro mais importante da sua arrecadação, que é o dinheiro da TV. Os clubes não estão recebendo, vão ter dificuldade para pagar salários e os jogadores, na minha opinião absurdamente, não aceitaram uma redução de salário. É um absurdo. Veja no mundo inteiro o que está acontecendo: o Barcelona, liderado pelo ​Messi (cortou); na Juventus… Todo mundo tem que ceder nesta hora. Os clubes, neste momento, estão sendo bem prejudicados”, acrescentou. O especialista ainda confirmou que já há uma notificação extrajudicial para que acordos de patrocínio sejam suspensos durante a paralisação do esporte no país, uma vez que a contrapartida (exposição da marca) não é entregue. No entanto, já há caso em que as partes fizeram um acerto para a manutenção do pagamento e o consequente prolongamento do contrato.

