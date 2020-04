Semed Penedo entrega alimentos na casa da família de estudante da rede pública

A merenda escolar servida na rede pública municipal de Penedo está indo para a mesa de estudante com família em situação de vulnerabilidade social. Das crianças da Educação Infantil às pessoas matriculadas na Educação para Jovens e Adultos (EJA), a distribuição de alimentos atende os mais necessitados.

O trabalho desenvolvido pela Prefeitura de Penedo, por meio das Secretarias Municipais de Educação e do Desenvolvimento Social e Habitação, está inserido no âmbito das ações de combate à pandemia do coronavírus (Covid-19) e começou nesta quarta-feira, 22. As cestas foram montadas conforme a classe do estudante na rede pública municipal.

Na prática, isso significa que uma criança da creche ou estudante de outra série terá, em casa, a alimentação ofertada Semed Penedo na unidade de ensino onde está matriculada.

Além dos itens que compõem uma cesta básica (feijão, arroz, leite, óleo, açúcar, etc.), a família beneficiada também recebe carne, macarrão, biscoito, achocolatado, milho de pipoca, farinha láctea ou leite Mucilon, dentre outros alimentos.

São 18 itens que compõem o kit para a criançada atendida nas creches, 13 para estudantes do Ensino Fundamental 1 e onze para alunos e alunas do Ensino Fundamental 2. Em todos os casos, o cardápio é elaborado por nutricionista da Semed Penedo e obedece parâmetros do Programa Nacional de Alimentação Escolar (PNAE).

Proteção

“Nós estamos seguindo as orientações do balanceamento nutricional e do prefeito Marcius Beltrão, entregando na casa da família do aluno para evitar aglomeração. Além disso, as equipes responsáveis pela distribuição estão devidamente protegidas, usando equipamento de proteção individual para evitar a contaminação pelo coronavírus”, destaca Cíntya Alves, Secretária Municipal de Educação.

Ela parabeniza o empenho da equipe envolvida no trabalho, agradecendo a colaboração de todos e o apoio da gestão municipal. “Procuramos nos cercar de todos os cuidados para sermos o mais justo nesse momento tão difícil para todos nós”, comentou Cíntya Alves, passando uma mensagem de esperança. “Logo estaremos de volta a nossa vida normal”.

Por Fernando Vinícius – jornalista Decom PMP