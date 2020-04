SENAC, SENAI e SEST/SENAT abrem vagas de emprego com salários de até R$4.811,00

Grande oportunidades abertas em seleções do Sesc, Sesi, Senac e Sest/Senat em diversas cidades do Brasil. As seleções divulgadas são para o preenchimento em diversos cargos de atuação.

Saiba, a seguir, as informações sobre os salários, benefícios adicionais, jornada de trabalho e mais.

SENAC: vagas para Técnico em Enfermagem

O SENAC faz saber aos interessados a abertura de 1 vaga para o cargo de Supervisor de Estágio. Segundo o comunicado de vaga, a chance é para atuação no no curso de técnico em enfermagem em Araxá, Minas Gerais.

Segundo o edital, para concorrer a uma das vagas será necessário ter graduação em Enfermagem com registro ativo no COREN. Além disso, é desejável que o candidato interessado tenha pós-graduação na área de saúde ou pedagógica, também experiência comprovada de, no mínimo, um ano em Enfermagem e conhecimento básico de Informática.

A remuneração não foi informada, mas a mesma é compatível com o mercado. Os interessados poderão se inscrever até 24 de abril pelo site do Senac MG .

SENAC: vagas para Analista II

O SENAC de Caxias do Sul faz saber aos interessados a abertura de edital para preenchimento de vagas no cargo de Analista II, com requisito de ensino Graduação – em andamento. O salário chega a até R$4.811,00.

Além disso, os requisitos desejáveis do cargo são: Formação: Superior completo em Administração ou Contabilidade. Preferencialmente experiência em atividades administrativas/financeiras. Conhecimentos: Rotinas administrativas/financeiras, de compras, informática.

Os aprovados ainda contarão com Vale transporte (VT) Vale Refeição ou Vale Alimentação (VR ou VA conforme carga horária) Plano de Saúde Plano Odontológico Seguro de Vida Bolsa Auxílio Educação Desconto 80% todos os idiomas no Senac-RS Auxílio Creche Auxílio funeral.

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever no endereço eletrônico oficial da empresa (https://trabalheconosco.senacrs.com.br/vaga/disponiveis/4698/3/23).

SENAI: Auxiliar Administrativo

O SENAI faz saber aos interessados a abertura de 1 vaga para o cargo de auxiliar administrativo para atuação no estado de Sergipe. Segundo o edital, podem concorrer estudantes matriculado a partir do 5º período do curso de Pedagogia.

Segundo o comunicado de vaga, o horário de atuação vai ser das 13h às 17h e das 18h às 22h. O salário ainda não foi informado.

São necessários conhecimentos específicos em informática (Word – Excel – Powerpoint e internet); português (pontuação – acentuação gráfica – concordância nominal e verbal – regência nominal e verbal; morfologia); metodologia do ensino e didática; legislação educacional; planejamento pedagógico; comunicação e produção de texto (redação).

Os interessados devem se inscrever até o dia 17 de abril no site Fies – SE. Seleção nº 3446

SEST/SENAT – Assistente Administrativo

O SEST/SENAT faz saber aos interessados a abertura de uma vaga para o cargo de assistente administrativo I para atuação em Contagem, Minas Gerais. Para concorrer, será necessário ter ensino médio completo para concorrer e desejável ter ensino superior cursando em Administração ou áreas afins. A oportunidade é para PCD. O salário é de R$2.522,90.

Além disso, será necessário ter pedido conhecimento de Pacote Office e ter boa habilidade de comunicação tanto verbal quanto escrita. A carga horária será de 44 horas semanais.

Os interessados poderão se inscrever no site: https://velirh.com.br/oportunidades/vaga/2421/

A seleção pode ser composta por prova objetiva e discursiva, de caráter eliminatório e classificatório; análise documental e entrevista