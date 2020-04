Sérgio Guizé festeja a volta de Êta Mundo Bom: ‘Ê Lasquera’

Tem trama boa reestreando na telinha da Globo, mas precisamente, no Vale a Pena ver de Novo, a partir desta segunda-feira (27). Êta Mundo Bom é uma novela escrita por Walcyr Carrasco, exibida originalmente no ano de 2016.



O protagonista da história é vivido por Sérgio Guizé, que encantou o público na pele do inocente Candinho. O ator inclusive prestou uma linda homenagem ao folhetim, na tarde de hoje, em seu Instagram.



“Nóis tá de vorta, Policarpo! Êeee, falaram que nóis num vortava, mas eu num falei quí nóis vortava miseravi, ê lasquera! Vamu mata a sardade do Pirulito, professor Pancráci, da Filó, da minha mãe, da fazenda e de nóis tudo, que alegria. Salve salve Jorge Fernando”, festejou ele, escrevendo na linguagem do personagem, na legenda da imagem.



Recado dado! Então, separe e a pipoca e divirta-se com a obra que traz nomes como Bianca Bin, Flávia Alessandra, Marco Nanini, Camila Queiroz, entre outros.







Boa ação







Sérgio Guizé e Bianca Bin fizeram a alegria de várias crianças ao visitarem uma das unidades do GRAACC, localizada na zona sul de São Paulo.



Esbanjando simpatia, os dois famosos atores fizeram questão de se divertir, junto com vários dos pacientes, enquanto também conheciam melhor a estrutura do hospital, que, aliás, é referência no tratamento e na cura do câncer infanto-juvenil.



Com sorrisos de orelha a orelha, os artistas ainda posaram para várias fotos, inclusive junto com os pequenos e os familiares deles, durante toda a visita.



Bianca Bin e Sérgio Guizé posam fantasiados e encantam a web



Bianca Bin e Sérgio Guizé são puro amor em evento



Sérgio Guizé faz reflexão sobre Chiclete na web