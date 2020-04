A Secretaria de Estado da Saúde (SES) confirmou nesta segunda-feira, 27, mais um óbito por coronavírus. Trata-se de um homem de 55 anos residente em Rosário do Catete. Foi o primeiro caso da doença no município. Com este, passa para 10 o número de óbitos em Sergipe.

Ele deu entrada em um hospital da rede pública no dia 24 deste mês e faleceu no dia 25. O homem tinha comorbidades (diabetes e hipertensão). Além de Ribeirópolis, os óbitos foram registrados em Aracaju (06), Itaporanga D’ajuda (01), Simão Dias (01) e Itabaianinha (01).

Ainda nesta segunda-feira, a Secretaria de Estado da Saúde vai divulgar o boletim epidemiológico com o balanço dos novos casos de Covid-19 em Sergipe.

Fonte: Governo de Sergipe