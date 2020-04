A Secretaria de Estado da Saúde divulgou nesta terça-feira, 28, o boletim epidemiológico do coronavírus (Covid-19) com 69 casos novos em Sergipe, que passa a ter 280 casos. Aracaju registrou 51 infectados, sendo 30 mulheres com idades de 25 a 86 anos, e 21 homens com idades variando de 16 a 21 anos.

O caso do interno de 25 anos do Complexo Penitenciário Advogado Antônio Jacinto Filho (Compajaf), que havia sido registrado para Areia Branca, foi corrigido e computado para Aracaju. Três municípios aparecem com os primeiros casos: Umbaúba, com uma mulher de 83 anos; Aquidabã, com uma criança de seis anos de idade do sexo masculino; e Japoatã, com um homem de 56 anos anos de idade.

Estância tem cinco casos novos: dois homens com idades de 30 e 53 anos, e três mulheres com idades de 27, 37 e 52 anos. Nossa Senhora do Socorro tem três novos registros: dois homens, de 24 e 35 anos, e uma mulher de 21 anos. A Barra dos Coqueiros tem dois novos casos: um homem, 39 anos, e uma mulher, 35.

O município de Itabaiana também tem dois novos casos: mulheres de 44 e 58 anos de idade. Indiaroba aparece com mais um registro: uma mulher, 56 anos. Itabaianinha também tem um caso novo: homem de 39 anos. Itaporanga D’Ajuda tem um registro: homem com 46 anos de idade. Simão Dias também tem um novo caso: mulher, 57 anos.

Até o momento, 45 pessoas já receberam alta. Foram realizados 2.084 testes e 1.803 foram negativados. Estão internados 30 pacientes, sendo 13 em leitos de UTI (nove na rede privada e quatro na rede pública) e nove em leitos clínicos (seis na rede privada e 11 na rede pública). São 11 óbitos por Covid-19 em Sergipe.

Panorama Covid-19 em SE

Confirmados: 280

Aracaju: 189

Estância: 19

Itabaiana: 12

N Sra do Socorro: 10

Itabaianinha: 08

São Cristóvão: 06

Barra dos Coqueiros: 05

Simão Dias: 05

N Sra da Glória: 03

Itaporanga D’Ajuda: 03

Lagarto: 02

Propriá: 02

Pacatuba: 02

Porto da Folha: 02

Indiaroba: 02

Capela: 01

Canindé de São Francisco: 01

Ribeirópolis: 01

Rosário do Catete: 01

Tomar do Geru: 01

Maruim: 01

Cristinápolis: 01

Japoatã: 01

Umbaúba: 01

Aquidabã: 01

Negativados: 1.803

Receberam alta: 45

Óbitos: 11

Aracaju: 07

Simão Dias: 01

Itabaianinha: 01

Rosário do Catete: 01

Itaporanga D’Ajuda: 01