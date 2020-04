Sertanejos Vitor e Cadu ajudarão AACD com live no YouTube

Nesta sexta-feira (24), a dupla Vitor e Cadu farão uma live, pela segunda vez, no YouTube, porém, a missão é ainda mais significativapara eles. Com o show intitulado #SextouEmCasa, os dois têm como objetivo arrecadar fundos para instituições beneficentes, como a AACD.



A apresentação começara às 19h, no canal dos artistas, e as arrecadações serão feitas por meio de um QR Code que ficará disponível em um canto da tela durante toda a transmissão.



Outra organização beneficiada será a Obras Sociais Caridade: O caminho. Associação privada de Campo Grande, no Mato Grosso do Sul, e que receberá as doações por meio de um número de telefone divulgado na live.



Mais de 50 músicas entraram para a lista de canções de Vitor e Cadu, entre elas faixas que se tornaram um marco no mudo sertanejo.



Os rapazes também vão anunciar a próxima música inédita da carreira e o evento terá o comando de Dieguinho Sansão, figura emblemática de Campo Grande.



