Sessão nostalgia: Relembre receita de Maria da Paz na quarentena

Haja criatividade na cozinha em tempos de quarentena, não é mesmo? Pensando nisso, OFuxico resolveu relembrar uma das receitas de Maria da Paz, personagem de Juliana Paes, na novela A Dona do Pedaço, que fez sucesso na TV Globo.

Muito antes de dar vida a personagem, Juliana teve de passar por um curso intensivo de confeitaria para não fazer feio. Então, confira uma das receitas.







Bolo com calda de Goiabada e recheio de Doce de Leite



Ingredientes da massa



3 ovos



½ xícara de óleo



2 xícaras de açúcar



1 colher (chá) de essência de baunilha



3 xícaras de farinha de trigo



250 ml de leite



1 colher (sopa) de fermento em pó



Modo de preparo



Bata as claras em neve e reserve. Bata as gemas com o óleo e, sem parar, adicione o açúcar e a baunilha. Aos poucos, vá colocando a farinha e o leite. Adicione as claras em neve e, por último, o fermento. Quando o bolo estiver pronto, deixe esfriar, corte ao meio e recheie com doce de leite.

Para fazer a calda, misture uma goiabada picada com meia quantidade de água. Leve ao fogo baixo e mexa até dissolver completamente.



Juliana Paes posta foto dos filhos e web se encanta



Ana Maria Braga faz revelações ao testar filtro na web



Juliana Paes faz bolo e filho da atriz rememora Maria da Paz