Sette Câmara deve ter adversário de peso em eleição presidencial de dezembro no Galo

​O ​Atlético-MG, em dezembro, passará por eleição para a escolha de seu próximo presidente. E o atual mandatário e candidato a mais um período à frente do clube, Sérgio Sette Câmara, poderá ter o comandante do Conselho Deliberativo como seu adversário. Castellar Modesto Guimarães Filho, que está à frente do órgão legislativo desde outubro, já confirmou, inclusive, a possibilidade de participar do processo.

Segundo o dirigente, existe um grupo de atleticanos querendo lançar o seu nome, o que lhe envaidece. Porém, nenhuma decisão ainda foi tomada. “Ainda estamos distantes do pleito, mas vejo com simpatia essa lembrança. A missão de ser presidente do Atlético é extremamente árdua, mas é muito gratificante para quem é torcedor do clube. Estamos começando em abril, a eleição é em dezembro. Vejo com muita simpatia essa lembrança, fico envaidecido, mas não é o momento. Há muitos nomes de destaque no Atlético. Tudo tem o seu tempo, mais para frente vamos discutir sobre isso”, disse ele, em entrevista ao jornal ​Superesportes.

Caso a candidatura de Castellar Guimarães realmente se torne uma realidade, é provável que Luiz César Villamarim, assessor da presidência na gestão de Alexandre Kalil, componha a chapa na condição de vice. Ambos, inclusive, devem se reunir com o atual prefeito de Belo Horizonte para buscar o seu apoio. Assim, o político pode rever a sua intenção de não voltar a participar da vida política do Galo em um futuro próximo.

