Sevilla vai atrás de joia gremista e já sabe valor desejado pelo Tricolor

​Mesmo que a próxima janela de transferências internacionais esteja comprometida por conta da pandemia de coronavírus, o ​Grêmio recebeu consulta sobre a possibilidade de negociar um de seus principais talentos da atualidade. Conforme noticia o jornal espanhol ​Estadio Deportivo, o Sevilla, que está atrás de nomes que atuem pelos lados do campo, buscou informações sobre Pepê.

O atacante, que para muitos já deveria ser titular da equipe comandada pelo técnico Renato Portaluppi, vive um momento de nítida ascensão. Já em 2019, nas 51 vezes em que entrou em campo, marcou 13 gols. Na atual temporada, em cinco aparições, balançou a rede em duas oportunidades. Além disso, esteve no grupo da seleção brasileira sub-23 que garantiu vaga para os Jogos Olímpicos de Tóquio e demonstrou total preparo e poder de decisão.

Muito embora o periódico não informe quando se deu a procura por parte do Sevilla, o clube espanhol recebeu a informação de que o Grêmio quer 15 milhões de euros (o equivalente, na cotação atual, a R$ 86 milhões) para liberar o atleta de 23 anos. Negociar Pepê, inclusive, seria uma alternativa para não ter que se desfazer de Everton ou Matheus Henrique, que têm posições cativas no time tricolor, uma vez que o clube precisa de dinheiro para fechar as contas em dezembro.

