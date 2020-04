Shaquille O’Neal paga funeral de uma criança

Shaquille O’Neal é um homem generoso. Segundo o site americano TMZ, meses depois de ajudar uma mulher que perdeu a consciência no meio de uma faixa de pedestres na cidade de Nova York, a lenda aposentada da NBA ofereceu uma ajuda muito necessária a uma família da Louisiana que perdeu tragicamente o filho em um acidente de carro.







Keshon Batiste, de 11 anos, faleceu depois que o carro em que ele estava passou o sinal de trânsito e colidiu com uma vala e uma árvore próxima em Breaux Bridge, Louisiana, algumas semanas atrás.

Ele estava com um motorista adulto e três menores. Outro garoto, Trayvon Alexander, de 12 anos, sentado ao lado dele, também morreu no local. O motorista e os outros dois menores escaparam com ferimentos.

Foi relatado que a família de Keshon estava lutando para pagar seu funeral porque não tinha seguro e estava tentando levantar o dinheiro através do GoFundMe.

Embora eles estavam conseguindo obter assistência financeira por meio da plataforma de financiamento coletivo, ainda faltavam US$ 4.000 (R$ 22.400) para o funeral de Keshon.

Ao ouvir a luta da família, Shaq interveio para cobrir o déficit restante. Phil Conrad, ex-vice-diretor de Lafayette City Marshall, confirmou a notícia e disse que o ex-atleta imediatamente o contatou e enviou o dinheiro a ser entregue à Funeral Kinchen. As duas crianças foram sepultadas no sábado (25).

Não é a primeira vez que Shaquille O’Neal demonstra sua preocupação e generosidade com pessoas que não conhece.

No início do ano ele viu uma mulher desmaiar no meio da faixa de pedestres em uma rua de Nova York, chamou a ambulância e esteve com a mulher até a chegada dos paramédicos.