Sharon Osbourne é a favor da cirurgia estética

Sharon Osbourne defendeu a cirurgia plástica após seu quarto facelift. A estrela de 67 anos foi entrevistada pela revista Watch e afirmou que não deveria ser um problema se alguém quer mudar sua aparência.

A mulher de Ozzy Osbourne sempre foi aberta sobre seus vários procedimentos estéticos e insiste que não tem nada de errado em mudar aquilo que não gosta do corpo, se você puder pagar por isso.

“As pessoas me perguntam sobre cirurgias plásticas, e quer saber? Se você não está contente com a sua aparência e tem dinheiro, mude! Qual o problema?”, indagou.

“Desde que não pareça que você fez algo para seus lábios ficarem enormes, não tem nada de errado nisso”, opinou.

Entretanto, Sharon admitiu anteriormente que ficou em agonia após seu quarto facelift no ano passado, porque as dores foram horríveis.

“Doeu! Quando as pessoas dizem que não dói, acredite, dói sim. Kelly disse que quando eu saí da cirurgia ficava falando, ‘Me ajude, me ajude!'”, rememora.

O lifting facial ajuda o paciente a eliminar as linhas de expressões e as rugas. É uma cirurgia invasiva que dura de quatro a cinco horas, e visa descolar a pele do músculo facial, para esticá-la e tratar a flacidez. Em seguida o cirurgião precisa remover toda a pele sobrante, e fechar com pontos na musculatura.







Susto



Sharon e Ozzy Osbourne tomaram um susto recentemente com a filha mais velha. Isso porque a primogênita, Aimée Rachel Osbourne, precisou passar por uma cirurgia de emergência de apendicite.

Segundo o jornal britânico Daily Star, aos 36 anos, Aimée já deu início à sua recuperação e está bem, embora ainda siga internada. Ela não se pronunciou sobre o assunto, mas a mãe garantiu que já está tudo resolvido e que ela não está mais sofrendo com dores, tendo removido o apêndice.

Sharon também comentou que nestes tempos de pandemia de coronavírus, em que o sistema de saúde está muito requisitado, é muito ruim estar em um hospital.

“É o pior momento possível para se estar em um hospital, mas ela já resolveu tudo e está bem, graças a Deus. Ela já não está sofrendo mais e agora está se recuperando”, comentou.

A emergência também fez com que Ozzy e a esposa adiassem uma viagem que os dois tinham planejado para a Suíça, para o tratamento da doença de Parkinson que o músico está fazendo.