Sheron Menezzes e a mãe estrelam campanha de moda

Visando o Dia das Mães, a marca Santa Lolla reuniu a atriz Sheron Menezzes e sua mãe, Veralinda, para estrear a mais nova campanha da grife.







Pela primeira vez em um catálogo de moda, a dupla compartilha a paixão pela arte enquanto Sheron faz da atuação o seu trabalho e Veralinda exerce diferentes facetas como escritora, roteirista, cantora e também atuando.







À vontade para abrir segredos e reflexões que permeiam a relação delas, o momento tem aflorado ainda mais os sentimentos de cuidados e companheirismo no dia a dia delas, inspiradas ainda pela mensagem do projeto: “Mantenha seus pés no chão. Voa. Voa alto, voa longe. Mas volta aqui pro seu ninho.”















“Eu tenho sentido muita falta das pessoas, desse carinho, dessa atenção, desse cuidado que às vezes a gente deixa a desejar porque está envolvido em trabalho, está na correria, e esquece de dar aquele ‘alô’ para saber como aquela pessoa que você ama está. E agora eu só penso nessas pessoas. Vemos que o toque é muito importante, eu tenho abraçado muito, beijado muito o meu filho. Eu quero deixar esse carinho para ele”, refletiu Sheron.











A campanha de Dia das Mães da Santa Lolla será veiculação por meio do site oficial da loja e redes sociais e anúncios. A coleção de inverno 2020 ficará disponível no e-commerce da marca.