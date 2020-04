Silvia Abravanel posa com namorado: ‘Ódio do inimigo fraco’

Na última quarta-feira (22), Silvia Abravanel publicou uma foto na companhia do namoradão, o policial Marcos Vinícius de Oliveira, em seu Instagram.



Os pombinhos estão passando a quarentena juntos e a apresentadora decidiu fazer um clique com ele em frente ao espelho.



“Como é bom ter você ao meu lado!”, escreveu Silvia na legenda.



Na publicação, ela ainda usou hashtags sobre seu romance abençoado, que diziam: “Deus no comando sempre”, “Anjos ao redor”, “Nossa Senhora Aparecida”, “Nos livrem de todo o mal”, “O amor é de Deus”, “O ódio do inimigo fraco”, “Te amo muito”, “Meu Orgulho” e “Orgulho de você”. Quanta paixão!



O post logo recebeu muitos elogios e mensagens de apoio dos fãs, que desejaram muitas bênçãos e energias positivas para o relacionamento.











Silvia Abravanel posa com namorado e se declara: ‘Te amo’



Silvia Abravanel volta ao ar e faz desabafo



Silvia Abravanel desabafa: ‘Respeitem minha filha e minha família’







Silvia Abravanel sempre faz questão de mostrar seu amor pelo namorado



Silvia e Marcos estão juntos desde o ano passado e ela sempre faz questão de usar suas redes sociais para fazer várias declarações de seu amor.



No início do mês, a apresentadora publicou outro clique em que também falou de seu relacionamento ‘blindado por Deus’.



“Quando o amor prevalece ninguém, nenhum mal consegue destruir porque o amor vem de Deus, o mau dos inimigos (olho gordo, inveja). Te amo com todas as forças do meu coração e enquanto eu viver, esse amor só crescerá… Juntos para sempre. Goste quem gostar, doa a quem doer…”, legendou ela, completanto a mensagem com emojis e hashtags.