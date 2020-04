Simaria muda radicalmente o visual. Veja como ficou!

Em meio à quarentena, proposta pelas autoridades de saúde na tentativa de amenizar o contágio do novo coronavírus, Simaria resolveu dar um up no visual. De olho na transmissão ao vivo que fará na próxima sexta-feira (26), ao lado da irmã, Simone Mendes, a cantora sertaneja cortou as madeixas e agora circula com look chanel, na altura dos ombros.



“Nessa quarentena resolvi fazer algo diferente”, legendou.



Simone ficou surpresa com a novidade da irmã, enquanto Claudia Leitte postou vários emojis de coração.



“Linda sempre”, elogiou a apresentadora Daniela Albuquerque.



A ex-BBB 20 Gabi Martins também comentou.



“Maravilhosa!”.











Live na casa de Simaria



A transmissão ao vivo das irmãs Mendes será às 20h, no canal da dupla no YouTube.



“Resolvi também fazer uma live! Sexta tem #livedascoleguinhas, 20h, em nosso canal no YouTube”, escreveu a artista.



O show online será transmitido da casa de Simaria, com um repertório escolhido pelos fãs nas redes sociais repleto de sucessos das cantoras, como Regime Fechado, Meu Violão e Nosso Cachorro e 126 Cabides.



“Nosso intuito nessa live é poder ajudar quem está precisando por meio de doações e poder levar alegria para dentro de casa, já que não está sendo fácil para ninguém este momento. Mas, acreditamos que, com música, tudo fica mais leve”, disseram as Coleguinhas.



