Simone e Simaria cantarão músicas inéditas em Live Show

Simone e Simaria são uma das duplas mais importantes no que se diz respeito ao gênero sertanejo no Brasil atualmente.



Por conta disso, as expectativas para a Live Show delas nesta sexta-feira (24), às 20h, no canal oficial deles no Youtube, estão bastante altas, e Simone e Simaria afirmam que o público pode esperar muita música boa e descontração.



Simone Mendes diverte web ao dançar de forma eletrizante



O repertório que as cantoras estão preparando para os seus fãs é bastante especial para a transmissão, com hits tanto antigos quanto atuais da carreira delas.



Os “coleguinhas” podem esperar sucessos da é poca do Forró Muído e canções de outros artistas e gêneros musicais.



Padre Fábio de Melo lança Não Desisto com Simone e Simaria



Um grande será Corazón Partió, de Alejandro Sanz, sucessos de Amado Batista, Zezé di Camargo e Luciano e, também, hits de pagode, ritmo que as sertanejas adoram.



“Nosso intuito nessa live é poder ajudar quem está precisando por meio de doações e, também, poder levar alegria para dentro de casa, já que não está sendo fácil para ninguém este momento”, declararam Simone e Simaria.



Simone Mendes mostra mansão e banheiro impressiona a web



“Mas, acreditamos que com música tudo fica mais leve. Faremos de todo coração para que as pessoas sejam tocados pela nossa música e se sintam felizes em ver a gente cantar de dentro de suas casas”, concluíram as artistas.



Simaria muda radicalmente de visual







Em meio à quarentena, proposta pelas autoridades de saúde na tentativa de amenizar o contágio do novo coronavírus, Simaria resolveu dar um up no visual. De olho na transmissão ao vivo que fará na próxima sexta-feira (26), ao lado da irmã, Simone Mendes, a cantora sertaneja cortou as madeixas e agora circula com look chanel, na altura dos ombros.



Simaria Mendes eleva a temperatura ao posar de lingerie



“Nessa quarentena resolvi fazer algo diferente”, legendou.



Simone ficou surpresa com a novidade da irmã, enquanto Claudia Leitte postou vários emojis de coração.



“Linda sempre”, elogiou a apresentadora Daniela Albuquerque.



Simaria e família malham juntos na quarentena



A ex-BBB 20 Gabi Martins também comentou.



“Maravilhosa!”.







Simaria ‘monta’ boate para dançar com os filhos e o marido



Quarentena: Simone e Simaria fazem live com os filhos!



Filho de Simone Mendes cai e é atendido por médico em casa