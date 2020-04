Simony exibe barriga chapada de biquíni e fãs elogiam: ‘Diva’

Simony só recebeu ainda mais elogios, dos mais de um milhão de seguidores que possui, no Instagram, ainda no último final de semana, depois de exibir a finíssima silhueta de dar inveja.



Na frente das câmeras, a famosa cantora apareceu aproveitando um merecido momento de folga para colocar o bronzeado em dia, usando um biquíni todo colorido e estampado.



Também com óculos escuros de arrasar, ela caprichou no sorrisão para a foto, que, aliás, legendou aproveitando um trecho da letra da música Dia, Lugar e Hora, de ninguém mais, ninguém menos que Luan Santana.



Vale lembrar que o cantor sertanejo só fez ainda mais sucesso, causando o maior alvoroço na internet, com a super live que realizou, ainda no último domingo (26), no YouTube.



“Linda”, “Diva” e até “Mulherão” foram apenas alguns dos elogios que Simony recebeu, por meio dos comentários da própria postagem que fez.







Exibindo a boa forma











Simony sempre dá o que falar, seja por seu temperamento forte ou pelo corpão que exibe nas redes sociais. Por falar nisso, a cantora chamou atenção dos seguidores de plantão, ao postar um clique onde aparece lacradora com corpão enxuto.



Aliás, o que a musa dos anos 1980 mais tem feito na quarentena e publicar fotos de biquíni. Os fãs adoram!



“Oi, sol”, escreveu na legenda da imagem.



Os admiradores não perderam tempo nos elogios:



“Nunca vi mais linda”, “Quem essa aí papai?”, “É muito diva”, “Musa”, “Maravilhosa”, foram alguns dos recados deixados na página oficial de seu Instagram, na tarde desta terça-feira (31).



Em foto de biquíni, Simony é questionada se já fez lipo



De biquíni, Simony mostra boa forma aos 43 anos







Lipoaspiração







Aos 43 anos, com a autoestima lá em cima e com um corpaço invejável, Simony está sempre recebendo elogios nas redes sociais, onde costuma postar fotos exibindo a boa forma. No final de semana, após postar uma foto de biquíni evidenciando a barriga chapada, a cantora foi questionada por uma seguidora se já havia feito procedimento estético.



“Simony tem lipo? Só curiosidade… Você está linda e eu só não faço porque tenho medo”, disse a seguidora.



A ex-Balão Mágico prontamente respondeu.



“Já fiz sim, mas tem 12 anos.”



Outra seguidora questionou sobre os partos.



“Linda quantas cesáreas você fez?”



“Quatro”, respondeu, referindo-se aos quatro filhos.



Outra internauta quis saber como ela se mantém em forma.



“Tá linda me passa a receita pra essa barriga chapada, por favor.”



“Zero carboidratos nessa quarentena”, respondeu a artista.



Simony lamenta morte de músico por coronavírus



Simony presta queixa contra Dudu Camargo