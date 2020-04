Simulação aponta como seria desfecho da Premier League 2019/20; confira

Não tem jeito: mesmo com calendário paralisado e bola sem rolar, a gente simplesmente não para de pensar em futebol. Assim como nós, o pessoal da StatsPerform, empresa de dados e conteúdos relativos a esportes, também não consegue desligar do esporte mais amado do planeta. Por isso, eles desenvolveram uma simulação interessantíssima, apontando como seria o desfecho da Premier League 2019/20.

​O modelo de projeção utilizado estimou a probabilidade de cada resultado – vitória, empate ou derrota -, com base nas qualidades ofensivas e defensivas de cada uma das 20 equipes da competição. As potencialidades ofensivas e defensivas de cada time – para cada confronto restante daqui ao final do torneio -, foram definidas com base nos resultados dos últimos quatro anos, bem como no desempenho/retrospecto recente.

Com base nestes critérios, a equipe do StatsPerform chegou ao seguinte desfecho da Premier:

1) Liverpool campeão com campanha recorde: os Reds erguem a taça de forma categórica com 101 pontos somados, maior pontuação da história do futebol inglês e segunda maior da história das cinco grandes ligas europeias, atrás apenas da Juventus 2013/14 (102);

2) Manchester City vice-campeão com 80 pontos: a equipe de Guardiola garante a segunda posição com 21 pontos de diferença para o Liverpool, maior diferença entre um campeão e um vice-campeão na história da competição; curiosamente, a campanha 80 pontos seria suficiente para garantir o título aos Citizens em seis temporadas anteriores: 1992/93, 1996/97, 1997/98, 1998/99, 2000/01 e 2010/11;

3) Tottenham ‘contraria a lógica’ e garante vaga europeia: os Spurs até vivem um momento de instabilidade, mas a simulação depôs ao seu favor, apontando que o time londrino finaliza a Premier League em sexto após conquistar 17 dos 27 pontos possíveis nas últimas 9 rodadas;

4) Watford, heroico, permanece na elite: os Hornets deixaram a lanterna da competição antes da paralisação com vitórias importantes e surpreendentes, como o 3 a 0 sobre o Liverpool. Na projeção do StatsPerform, a arrancada do Watford continuará e será suficiente para mantê-lo na primeira divisão com 36 pontos. Bournemouth, Aston Villa e Norwich City caem;