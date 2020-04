Sindicato dos Atletas impõe condições para retorno do futebol no Rio de Janeiro

​No início da noite desta quinta (16), o Sindicato dos Atletas Profissionais de Futebol do Rio de Janeiro (SAFERJ) se posicionou oficialmente sobre a possibilidade de retomada da prática esportiva no Estado. Através de nota oficial, a entidade apontou duas condições primárias para o retorno do futebol: o consentimento dos jogadores e garantias de segurança por parte das autoridades locais.

Como destaca o ​Globoesporte, clubes e Federação Carioca têm se reunido com frequência em busca de alternativas para a conclusão do Estadual, paralisado ainda em suas primeiras rodadas da Taça Rio (segundo turno). A entidade local confirmou que o campeonato terá seu ​desfecho dentro de campo, mas ainda não há datas levantadas/amarradas pelas partes. Vale lembrar que no início desta semana, o governador do Estado do Rio, Wilson Witzel, estendeu o período de isolamento social até 30 de abril.

Confira um trecho do comunicado oficial do SAFERJ:



“Apesar da pertinente preocupação dos clubes, federação e confederação, e de todos os atletas por nós representados, com o destino do futebol brasileiro ao longo do ano, e com todos os desdobramentos negativos que estão ocorrendo como, por exemplo, perda de receita, perda salarial, desemprego, o SAFERJ, não se afastará da obrigação de preservar o atleta de futebol, entendendo assim, que só aceitará o retorno das atividades mediante autorização e anuência dos atletas, bem como, com a garantia das autoridades “municipal, estadual e federal”, que as atividades em grupo não implicarão em mais risco para os atletas”, trazia um trecho.

