Site oferece curso gratuito de confecção de Máscaras de Proteção

Devido a pandemia do COVID-19, o uso de máscaras se tornou obrigatório, sendo uma das formas de conter a disseminação do vírus. O site Pensar Cursos disponibiliza um curso gratuito afim de ensinar as pessoas a fazerem sua própria máscara.

Nesse curso você vai aprender:

Materiais utilizados;

modelo da máscara;

Técnicas de confecção

Sobre o COVID-19

Os principais dados divulgados pelo Ministério, hoje 17/04, são:

2.141 mortes confirmadas no país;

33.392 casos confirmados;

Na quinta-feira, 15 de abril, foram registrados 1.924 mortes e 30.425 casos confirmados de coronavírus no Brasil. Em relação ao balanço anterior, foram acrescentadas 217 mortes e 3.257 novos casos.

