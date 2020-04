Os prazos previstos no Decreto Municipal nº 669/2020, que declara situação de emergência e estabelece medidas temporárias em Penedo como prevenção ao contágio pelo Novo Coronavírus (COVID-19), foram prorrogados até o próximo dia 20 de Abril.

A ampliação consta no Decreto Municipal n° 671/2020, publicado no Diário Oficial do Município.

As medidas complementares publicadas no Decreto Municipal nº 670/2020 permanecem vigentes, observando-se o acordo que viabiliza o acesso de moradores de Piaçabuçu e de Igreja Nova, para utilizar serviços das agências do Banco do Nordeste e do Banco do Brasil, em dias e horários específicos.

Fonte: Prefeitura de Penedo