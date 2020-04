Sky.One: Startup oferece vagas na área de Tecnologia da Informação

Oportunidade para trabalhar na Sky.One, eleita pela segunda vez consecutiva pelo Linkedin como uma das 25 melhores Startups para se trabalhar.

Em 2018 e 2019, a Sky.One foi reconhecida pela autoridade global Great Place to Work (GPTW) como um ótimo lugar para trabalhar. Além de figurar pelo segundo ano consecutivo no Ranking do Linkedin como uma das startups mais desejadas por profissionais brasileiros.

As vagas disponíveis são para área de Tecnologia da Informação no estado de São Paulo, para os cargos de Desenvolvedor Python JR, Desenvolvedor Python SR, Desenvolvedor.Net JR, Analista de Implantação ERP, Business Development Manager – BDM e Analista de Integração.

As inscrições podem ser realizadas pelo site da Sky.One. Não há prazo limite para realizar a inscrição, a qual vai se encerrando à medida que as vagas forem preenchidas. O processo seletivo irá ocorrer à distância, modelo já adotado pela companhia em outras situações de recrutamento.

As vagas exigem superior completo em Desenvolvimento de redes, Tecnologia da Informação e correlatos. Os salários não foram divulgados, contudo, são oferecidos diversos benefícios como: