Sobe para 22 os casos confirmados de COVID-19 em Sergipe

O boletim divulgado pelo Governo do Estado nesta quarta-feira, 1°, confirma mais dois casos do novo coronavírus (Covid-19). Com isso, sobe para 22 o número de casos confirmados no Estado. Até o momento, são 308 casos descartados e seis pessoas receberam alta e estão clinicamente bem.

Os novos casos registrados são dois homens residentes de Aracaju, um de 51 anos e o outro com 60, ambos estão hospitalizados.

Ações

O Governo do Estado instalou no Hospital de Urgência de Sergipe (Huse) uma Unidade de Atendimento Crítico (UAC) com 10 leitos exclusivos e equipados para atendimento aos pacientes graves pelo novo coronavírus.

Além disso, uma enfermaria com mais dez leitos está sendo reformada para receber os pacientes que estiverem saindo da UAC ou que precisem de cuidados intermediários durante a pandemia.

O Governo também está instalando contêineres em vários hospitais da capital e do interior, que serão utilizados para a triagem e atendimento médico de pacientes com síndromes gripais.

Panomara atual:

Descartados: 308

Receberam Alta: 06

Confirmados: 22

Aracaju: 19

Propriá: 2

Nossa Senhora da Glória: 1