Solange Couto surge repaginada e web elogia: ‘Vamos brincar’

Solange Couto é pura animação! A atriz, de 62 anos, é conhecida pelo bom humor e agitação. Na última quinta-feira (23), a famosa postou mais um de seus cliques ousados na internet.



De costas, mostrando uma sutil nudez com elegância, a artista arrasou na make, botou o largo sorrisão no rosto e surgiu com o cabelo curtinho, estilo chanel.



“Achei essa peruca guardada no fundo do armário. Vamos brincar!”, disse ela, no Instagram.



Em seguida, choveu de comentários dos seguidores:



“Linda”, “Arrasou”, Maravilhosa”, “Gata”, “Né brinquedo, não”, opinaram.







Opinião sobre o BBB20







Não mexe com quem está quieto! Solange Couto virou uma fera ao ver um hater atacando seu amigo, Babu Santana, em sua participação no Big Brother Brasil.



Um internauta comentou que o ator “só fala m*rda” no Instagram da artista e ela partiu em defesa em seus stories. Em uma sequência de vídeos, elogiou bastante o comportamento do brother e rebateu a crítica do seguidor.



“Eu não assistia ao BBB, mas estou assistindo por causa do Babu. Por que estou assistindo por causa do Babu? Por conhecê-lo”, explicou ela.



Depois, Solange expôs o fato com o seguidor e repudiou o comentário, dizendo que ele não deveria saber quem é o ator.



“Estou vendo aqui que comentei uma coisa e vem essa criatura aí dizer que o Babu só fala m*rda. Você sabe quem é o Babu Santana, meu querido? Ele é um ator brasileiro premiado, ator absurdamente talentoso que está falando e dando exemplos contra o machismo, em favor das mulheres, tentando educar um babaca da sua marca”, disparou ela, elogiando a carreira e o comportamento de Babu.



O brother, que já criticou muito os outros participantes por questão de sujeira e desordem, ainda foi defendido pela artista por querer tudo em seu devido lugar dentro da casa. Solange ainda disse que os outros confinados estavam tendo atitude “de idiota” por não arrumarem as coisas.



“Quando ele fala na casa sobre higiene, limpeza e organização na cozinha, é porque a casa dele é arrumada, a casa dele é limpa. Porque ele não quer todos os pratos, talheres e copos usados para lavar no final, só lavar quando acabar tudo. Isso é comportamento de moleque, de idiota”, declarou.



A atriz também aproveitou a ocasião para dar uma alfinetada no crítico, dizendo que ele era sem educação.



“Ele está dando aula de vivência em sociedade, convivência, higiene, organização e mais: sobre sociedade como um todo. Homens e mulheres convivendo normalmente como deve ser, com respeito, educação e gentileza. Coisa que, pelo visto, você não tem, a ponto de dizer que uma pessoa fala m*rda. Vá se olhar no espelho, querido”, esbravejou ela nos registros.