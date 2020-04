Solidariedade: Empresário do Pontal do Peba entregará 150 kg de peixe e arroz nesta quinta (09)

O empresário Tone Madson, proprietário da Peixaria Frut-Mar, localizada no Pontal do Peba, Litoral Sul alagoano, num gesto de amor e solidariedade, distribuirá nesta quinta-feira, 09 de abril, 150 kg de peixe e arroz às famílias que vivem em vulnerabilidade social em comunidades de Piaçabuçu e Feliz Deserto.

Durante a Semana Santa há uma tradição católica para que os fiéis façam opção pelo pescado em vez da carne, sendo adotada a opção por muitas pessoas desde o início da quaresma, quando se inicia o período onde culminou com a paixão, morte e ressurreição do filho de Deus, Jesus Cristo.

Em meio a pandemia vivida na atualidade onde muitas pessoas sofrem a falta de condições de trabalho, o empresário Tone Madson resolveu em um gesto de amor e solidariedade, distribuir em comunidades de Piaçabuçu, principalmente no Pontal do Peba e Céu, além de outras localizadas em Feliz Deserto, fazer a entrega do pescado e do arroz que será destinado ao desjejum dos fiéis católicos.

“Não temos nenhuma pretensão política com a ação, e sim, fazer com que pessoas com menos condições financeiras, possam ter o peixe e o arroz em suas mesas, proporcionando a alimentação de suas famílias nessa semana onde lembramos o maior gesto de amor da humanidade, quando nosso Deus, entregou seu Filho amado para a remissão dos nossos pecados”, enfatizou Tone, justificando a ação.