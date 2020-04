Solteira, ex-BBB Marcela diz: ‘Uso a libido para outras coisas’

O romance de Marcela e Daniel não vingou após saírem do Big Brother Brasil 20, mas a médica garantiu que está bem feliz solteira.



Em entrevista para o Gshow, a ex-sister afirmou que está tirando de letra a fase de isolamento social sem um namorado e que não está ávida por sexo como achou que estaria.



“Eu estou tranquila na quarentena. Achei que seria pior. Mas tem sido um bom tempo de ficar só, pensar na vida e em projetos que quero dar continuidade. Estou usando essa libido como fonte de energia para outras coisas”, disse ela.



Aproveitando a deixa, Marcela abriu o jogo sobre os assuntos do coração. No bate-papo, ela revelou que já usou aplicativos de relacionamento e já conheceu gente pela internet.



“Já entrei em aplicativos de relacionamento sim. Em São Paulo é muito comum. Tem gente que acha que é coisa de outro mundo, mas não é. É só saber filtrar direitinho que tem muita gente legal. Não tive encontros às cegas, sempre rolava muita conversa antes. Mas já tive casinhos fixos que conheci na rede social”, contou.



A ex-sister também falou de decepções amorosas e que já voltou para alguém que sabia que ‘não prestava’, mas que não se incomoda por fazer isso.



“Quem nunca voltou para alguém que não deveria, né? Eu sou muito intensa e me permito viver, sem medo de errar. Sou da turma do: ‘melhor se arrepender do que passar vontade’ “, garantiu.



Além disso, Marcela se joga mesmo nas relações e ainda quer viver muitas experiências com intensidade, sem medo ou preocupações.



Como ela já foi casada e teve uma cerimônia ‘de contos de fadas’, a médica afirmou que esse não é mais o seu sonho e nem precisa de um romance que dure para sempre, mas sim que seja envolvente.



“Sonho mesmo com um amor que queira viver grandes experiências intensas! Não tenho muito a ilusão do amor romântico, que vai durar pra sempre, mas gosto de amar, me envolver e me apaixonar. Só acho que as coisas vão durar o tempo que tiverem que durar”, concluiu.



