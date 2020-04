Soteldo revela desconforto com presidente do Santos e motivo para recusar Atlético-MG

​Vai sair? Em transmissão ao vivo concedida ao canal ‘ La Tele Tuya’ , da Venezuela, o atacante Yeferson Soteldo, do ​Santos , voltou a falar sobre declarações do presidente santista José Carlos Peres em relação ao seu futuro. O venezuelano também destacou preferência por time na Europa e falou os motivos que o fizeram rejeitar a proposta do Atlético-MG.

O camisa 10 afirmou que se chateou com fala do mandatário e disse que gostaria de atuar na Premier League. “Não vou esconder que um dos meus grandes sonhos é jogar no Manchester United, mas hoje minha cabeça está 100% no Santos. Me incomodou que o presidente tenha dito o que disse e abrisse possibilidade para as pessoas publicarem coisas que não são verdade”, ressaltou.

claramente os caras n suportam o Peres. E ele n se ajuda. Na cabeça dele falar que só vende Soteldo por 20, 30 milhões de euros é valorizar o jogador, pq realmente é um valor alto, mas como se comunicar é uma arte, a frase dele chega distorcida para o jogador, e o cara fica puto. — matheus henrique (@MatheusVH2) March 29, 2020

Em sequência, Soteldo acrescentou os motivos que o fizeram recusar a oferta do Galo. “Gosto de viver nessa cidade (Santos). Sou grato. Quando chegou a proposta do ​Atlético-MG, achei que não valia a pena porque seria sair da cidade que me acolheu bem e onde minha família está muito feliz”, concluiu.

Destaque, o ‘Baixinho’ chegou à Baixada Santista na temporada passada e logo caiu nas graças da torcida, sendo uma das peças-chave do elenco do alvinegro praiano, com 58 partidas disputadas e 12 gols marcados. Soteldo tem 22 anos e contrato com o clube até dezembro de 2023.