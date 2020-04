Suárez abre o jogo e fala sobre possível novo astro (e concorrente) no ataque do Barcelona

​O Barcelona, com o aval de ​Lionel Messi, quer o também argentino Lautaro Martínez como grande reforço para a próxima temporada. O atual atacante da Inter de Milão chegaria para, no futuro, herdar a vaga de Luis Suárez, que se transformou em um dos pilares do time catalão nas últimas temporadas, mas que se encaminha para a reta final de carreira.

Em entrevista ao jornal ​Mundo Deportivo, o uruguaio elogiou o possível novo concorrente. “É um jogador que vem crescendo muito na Itália, é um “9” com movimentos espetaculares, e isso se reflete no grande atacante que é. Fico feliz pelo fato de o clube querer incorporar jogadores que venham ajudar e cumprir nossos objetivos, que é ganhar tudo”, disse. Ele ainda evitou polêmica e minimizou uma eventual luta por posição. “A competição saudável na equipe sempre vai haver, e jogaremos do mesmo lado. Jogadores que vierem para lutar por um lugar sempre serão bem-vindos”, acrescentou.

Aos 33 anos, Suárez tem contrato somente até 2021. Ou seja, a próxima temporada, em tese, pode ser a sua última com a camisa do Barcelona. E isso também não o preocupa, ainda mais em função do momento que o mundo passa, lutando contra a pandemia de coronavírus. “Neste momento, não penso em outra coisa a não ser em cumprir meu contrato. Depois vai chegar a hora em que iremos sentar e conversar”, finalizou. Lautaro, por sua vez, tem apenas 22 anos de idade.

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.