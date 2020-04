Surpresa? Agente confirma que ex-Flamengo pode pintar no maior rival em 2021

Um ex-jogador do Flamengo pode pintar no rival Vasco da Gama em 2021. E o empresário Fábio Cordella confirmou ao Papo da Colina que o zagueiro Samir seria este nome.

Na última segunda-feira, o agente, que é amigo de nomes importantes do mundo do futebol, como Seedorf e Roberto Carlos, disse em uma live que ainda esta semana pretende confirmar um nome para estar em São Januário na próxima temporada caso Leven Siano ganhe as eleições presidenciais. Pois o portal entrou em contato com Cordella e questionou sobre a proximidade de se fechar um pré-acordo com Samir. “Pode ser”, respondeu.

O defensor está com 25 anos e foi revelado pelo Fla. Com boa técnica, chamou atenção do futebol italiano e foi comprado pela Udinese, em 2015, por R$ 16 milhões – no ano seguinte, passou um período emprestado ao Hellas Verona. Com passagens pela seleção brasileira de base, o atleta também foi chamado pelo técnico Tite para o time principal do Brasil. A convocação se deu visando a amistosos contra Colômbia e Peru, que aconteceram em setembro de 2019.

