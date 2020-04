Taís Araújo doa R$ 1 milhão para mães de favelas. Entenda!

Os impactos da pandemia do novo coronavírus têm sido fortes e, diante da dificuldade enfrentada por boa parte da população, em virtude da falta de trabalho, Taís Araújo anda bastante incomodada.



Em uma transmissão ao vivo, a atriz carioca contou que tem articulado maneiras de conseguir ainda mais doações por meio de grandes empresas. Ela participou de uma campanha onde seu cachê foi doado integralmente para a ação social Mães da Favela, da CUFA (Central Única de Favelas), organização que promove atividades nas áreas da educação, lazer, esportes, cultura e cidadania e literatura em todo o Brasil, fundada por MV Bill e Celso Athayde.



Numa atitude totalmente solidária, o banco dobrou o valor do cachê e fez mais um investimento para atingir a doação de R$ 1 milhão, que será revertida em 4.161 cartões alimentação de R$ 240, o que ajudará aproximadamente 17 mil pessoas.



Segundo o presidente da CUFA, Celso Athayde, o projeto surgiu da necessidade de dar mais autonomia às famílias. Ele contou que a iniciativa Mães da Favela conta com o apoio de empresas, que doaram mais de 40 mil bolsas, dando suporte para 120 mil mães.



Outros famosos, como o ator Bruno Gagliasso, também doaram para o projeto. Semanalmente serão abertos novos cadastros, conforme chegarem mais recursos.



As mães beneficiadas são pagas através do aplicativo PicPay, no celular. Para aquelas que não têm o aparelho ou estão sem crédito, a CUFA fez uma parceria com a Ticket Alimentação e elas recebem o dinheiro no cartão.



A propaganda gravada por Taís Araújo será veiculada em canais de TV e plataformas digitais, visando arrecadar doações para a iniciativa do BV. As doações podem ser feitas no site https://bancobv.abraceumacausa.com.br/ e a cada R$ 1 doado, o banco doará a mesma quantia.



