Taís Araújo fala do BBB20 na web e Viola Davis compartilha

Imagina ver um ídolo te notando nas redes sociais? Ainda mais quando tem algo do Big Brother Brasil envolvido? Pois é, Taís Araujo conseguiu esse feito.



Nesta segunda-feira (27), a atriz foi ao Twitter para compartilhar o link do site da Globo para votar na sister que você quer ver campeã do BBB20. Citando Angela Davis, Taís mostrou sua torcida para Thelma.



“Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela”. Sempre bom lembrar Angela Davis. #ThelmaCampeã https://t.co/uX6BXZFjFN

— Taís Araujo (@taisdeverdade) April 27, 2020



“’Quando a mulher negra se movimenta, toda a estrutura da sociedade se movimenta com ela’. Sempre bom lembrar Angela Davis”, escreveu.



Horas depois, ela comemorou o fato de que Viola Davis, nada menos do que a artista por trás da advogada Annalise Keating, da série How to Get Away with Murder, viu a mensagem, curtiu e compartilhou!



