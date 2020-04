Taylor Swift desmascara sua antiga gravadora

Taylor Swift não gostou de saber que sua antiga gravadora, a Big Machine, que ainda detém os direitos de suas gravações antigas e foi vendida para o empresário Scooter Braun, agente de Justin Bieber, está lançando um novo álbum da cantora.

Taylor pode colocar o negócio da Big Machine em risco de perdas ao revelar aos fãs que embora eles estejam lançando o material afirmando que as gravações são de 2017, ela revelou que na verdade os temas foram gravados em 2008.

A cantora de 30 anos forneceu uma atualização para os fãs em seu Instagram na quinta-feira (23), dizendo:

“Ei, pessoal – quero agradecer aos meus fãs por me informarem que minha antiga gravadora está lançando um ‘álbum’ de apresentações ao vivo esta noite. Essa gravação é de uma apresentação de um programa de rádio de 2008 que eu fiz aos 18 anos. A Big Machine listou a data como um lançamento de 2017, mas na verdade eles a lançam hoje à noite à meia-noite”, escreveu ela.

“Eu sempre sou honesta com vocês sobre essas coisas, então eu só queria dizer que este lançamento não foi aprovado por mim. Parece-me que Scooter Braun e seus financiadores, 23 Capital, Alex Soros e a família Soros e o Carlyle Group viram os últimos balanços e perceberam que pagar US$ 330 milhões pela minha música não era exatamente uma escolha sábia e eles precisam de dinheiro. Na minha opinião… apenas mais um caso de cobiça sem vergonha na época do coronavírus. Muito de mau gosto, mas muito transparente”, reclamou.



Taylor Swift adia show no Brasil por causa do coronavírus



Taylor Swift planeja casamento quando acabar pandemia







Show no Brasil cancelado



Embora os fãs de Taylor Swift estejam arrasados com o cancelamento de sua vinda ao Brasil, para a realização de shows que aconteceriam em julho deste ano, eles entenderam perfeitamente que a situação de pandemia que o mundo vive na atualidade, por conta do surto de coronavírus, não permite aglomeração, para o bem de todos.

A cantora norte-americana, de 30 anos, postou um comunicado oficial em seu perfil no Twitter, na tarde desta sexta (17).

“Eu estou tão triste de não poder ver vocês nos shows esse ano, mas eu sei que essa é a decisão certa. Por favor, se mantenham saudáveis e seguros. Eu vejo vocês no palco o mais rápido possível, mas agora o importante é se comprometer com a nossa quarentena, pelo bem de todos nós. Lutar contar a Covid-19 é um desafio inesperado para a nossa comunidade global e a segurança e o bem estar dos dever ser sempre a prioridade”, iniciou ela.

“Organizações de saúde e os governos pelo mundo estão desencorajando grandes aglomerações de pessoas por um período indeterminado. Com tantos eventos já cancelados no mundo, e de acordo com as diretrizes dos órgãos oficiais de saúde de manter os fãs seguros e ajudar na prevenção do alastramento da Covid-19, infelizmente foi decidido cancelar todas os shows e performances ao vivo de Taylor Swift em 2020”, explicou.

“Os shows nos Estados Unidos e Brasil vão ser remarcados para 2021, com datas a serem anunciadas mais tarde nesse ano. Os ingressos compraados para esses shows vão ser transferidos para a nova data do show, sem que os compradores precisem fazer nada”, concluiu.