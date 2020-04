Técnico do Sport destaca cenários de retorno após paralisação: “Existem esboços”

​ O técnico Daniel Paulista revelou em entrevista recente ao ​Jornal do Commercio e ao ​Blog do Torcedor que o Sport trabalha com mais de um cenário para o retorno do calendário do futebol no Brasil, após o fim da paralisação por causa da pandemia do novo coronavírus. E le explicou que junto com a comissão técnica, está trabalhando para diminuir os efeitos negativos da paralisação.

“Existem esboços de possibilidades sobre o retorno. Trabalhamos com uma possibilidade mais rápida, outra média e outra mais longa. Estamos acompanhando dia a dia e avaliando as possibilidades dentro do cenário que estamos vivendo. As medidas estão sendo tomadas para o planejamento ser executado da melhor forma possível” , afirmou o treinador.

O c omandante rubro-negro também frisou que é um cenário inédito para todos os profissionais, e que a prioridade da sociedade agora precisa ser a saúde da população e o fim da proliferação da doença.

Foto: Anderson Stevens/Sport

Em relação ao futebol, a pesar da preocupação com a pandemia , o treinador também enxergou um ponto positivo na paralisação no futebol. Como não participou da pré-temporada – comandada pelo ex-treinador Guto Ferreira – Daniel terá a oportunidade de mudar a metodologia, já que os times precisarão de um novo tempo para treinamentos antes do início da maratona de jogos num calendário apertado .

“Existe uma melhora em torno do rendimento desde que assumimos a equipe. O time estava jogando bem, mas sabíamos que tinha muita coisa para evoluir. Por outro lado, pode existir a parte positiva: teremos um tempo de preparação antes dos jogos. Isso pode ser benéfico, já que pegamos o trabalho em andamento onde coisas precisam ser mudadas, alteradas e usaremos isso para colocar em prática o que pensamos”, declarou.

A última partida do Leão aconteceu no dia 15 de março. O clube rubro-negro perdeu por 2×1 para o Ceará pela sétima rodada da Copa do Nordeste. Com o novo comandante, o clube rubro-negro disputou seis jogos: duas vitórias (Afogados e Santa Cruz), dois empates (América-RN e Petrolina) e duas derrotas (Salgueiro e Ceará).

Quer saber como se prevenir do coronavírus? #FiqueEmCasa e clique aqui.