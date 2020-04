Tem negócio? Barcelona define posição sobre futuro de Arthur no clube

Comprado junto ao ​Grêmio em 2018, o volante Athur ainda não conseguiu mostrar o seu melhor futebol com a camisa do Barcelona. No entanto, o clube o trata como intransferível, segundo o jornal ​Sport. Sendo assim, qualquer especulação sobre uma possível transferência para a Inter de Milão como forma de facilitar a contratação do atacante argentino Lautaro Martínez fica descartada.​

Conforme dados do site ​Transfermarkt, o brasileiro é o quinto jogador do Barça com maior valor de mercado, batendo em 70 milhões de euros, o que aponta um aumento de cerca de 40 milhões de euros desde que chegou ao Camp Nou. Assim, está atrás apenas de ​Lionel Messi (140 milhões), Antoine Griezmann (120 milhões), Frenkie De Jong (90 milhões) e Ter Stegen (90 milhões).

Porém, é fato que ainda está devendo com a camisa da equipe espanhola. Até aqui, em 77 jogos, começou e terminou apenas 11, um dado que, segundo os analistas, aponta para uma dificuldade na preparação física e na adaptação ao futebol europeu. Além disso, em 31 vezes ficou de fora dos relacionados por lesão ou decisão técnica. Arthur tem contrato até 2024, e sua multa rescisória é de 400 milhões de euros.