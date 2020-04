Tem negócio? Real Madrid ‘responde’ interesse de gigante inglês em Valverde

​De ascensão meteórica ao longo da temporada 2019/20, Fede Valverde é um dos jogadores favoritos de Zidane no Real Madrid. Extremamente técnico, vigoroso e maduro aos 21 anos, o volante uruguaio está entre os ​jovens mais valiosos da atualidade, status que já lhe coloca no radar de outros gigantes do Velho Continente.

Um dos interessados em contar com o talentoso volante em 2020/21 é o Manchester United, que mira uma reformulação de grandes proporções no elenco. O clube inglês estaria disposto a pagar cifras pesadas para contratar Valverde, mas dificilmente conseguirá convencer o Real Madrid a aceitar suas investidas.

A resposta do time merengue para todo e qualquer interessado no uruguaio é a multa rescisória do próprio: 500 milhões de euros, valor proibitivo para qualquer clube do mundo. As cifras surreais que blindam o camisa 15 evidenciam que o Real não tem intenção nenhuma de perdê-lo em um curto/médio prazo.