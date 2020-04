Terceira opção no Grêmio, Júlio César já traça planos e tem futuro encaminhado

​Se no ano passado Júlio César era o substituto imediato de Paulo Victor, a chegada de Vanderlei, novo titular, fez com que ele se tornasse a terceira opção na hierarquia de goleiros do ​Grêmio. E é por isso que o atleta, como noticia o ​Globoesporte.com, já trata sobre seu futuro, que será longe da Arena.

O goleiro reserva do Renato é o Paulo Victor, beleza… Mas por que seguimos com o Júlio César no grupo, com um salário que não deve ser baixo? Deve ser gente boa e tal, mas não tem razão pra isso, sendo que temos ainda Megiolaro e Brenno vindos da base.#Grêmio @romildogremio — Tiago R. Barbosa (@Tiagorb85) March 8, 2020

O arqueiro possui vínculo até o final de 2020 e já poderá assinar um pré-contrato a partir do início de julho. A informação, inclusive, é de que o profissional está com negociações adiantadas com uma equipe espanhola, que seria sua nova casa a partir de janeiro. A princípio, Júlio César não possui interesse em adiantar o término de seu compromisso, a menos que não sofra com perdas financeiras.

tenho pena do goleiro phelipe megiolaro todo mundo dizia que ia ser titular do grêmio, e hoje consegue ficar atrás do JÚLIO CÉSAR no grêmio — lorenzo  (@castrofbpa_) February 29, 2020

O goleiro foi contratado pelo Grêmio após a saída de Marcelo Grohe, no início do ano passado. De cara, a ideia era que disputasse posição com Paulo Victor, mas este seguiu como o preferido de Renato Portaluppi. Além disso, o ex-arqueiro do ​Fluminense ficou marcado por falha na partida contra o próprio time carioca, no primeiro turno do Brasileirão. Os gaúchos venciam por 3 a 1 quando, aos 40 minutos do primeiro tempo, ele tentou driblar Luciano (hoje também na Arena), perdeu a bola e viu o adversário descontar. A partir dali, a equipe se desencontrou e levou a virada, perdendo por incríveis 5 a 4. Na atual temporada, ainda não entrou em campo.

