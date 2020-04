Thaeme Mariôto comemora um ano da filha vestindo-a de princesa

Thaeme Mariôto, além de uma grande cantora sertaneja da atualidade, é uma verdadeira mamãe coruja quando se trata da filha Liz, fruto de seu casamento com Fábio Elias, sempre compartilhando momentos fofo da pequena.



Na última segunda-feira (20), Liz completou um ano de idade, e Thaeme não perdeu a chance de comemorar com os seguidores do Instagram.



Nos cliques que compartilhou, Liz ganhou um vestido bordado de gala da tia Nilda Santana, se tornando uma verdadeira princesinha e esbanjando beleza e simpatia nas fotos.



“Olha a minha princesinha, gente!!! Amor da minha vida todinha… sessão de fotos pela mamãe mesmo! #1AnoDaLiz”, escreveu Thaeme na legenda.



Os seguidores não perderam a chance de parabenizar a pequena pelo aniversário, além de elogiá-la de vestido.



“Que lindaaa!”, “Parabéns princesa linda. Que Deus te abençoe grandemente com muita saúde e felicidades sempre”, “Que vestido lindo! Boneca linda, felicidades!”, foram algumas das declarações feitas pelos fãs.







Em suas redes sociais, Thaeme compartilha diversos momentos de sua rotina com seus mais de seis milhões de seguidores.



No último dia 2, a cantora publicou algumas fotos em que a filha Liz aparece vestida com um macacão no estilo jardineira.



“Para não perder o costume da quarentena. Quem está precisando de uma jardineira aí?”, escreveu ela.



Em apenas algumas horas no ar, a publicação recebeu mais de 170 mil curtidas e milhares de comentários.



“Eu não sei lidar com essa criança. Sério”, escreveu uma internauta.







