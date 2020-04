Thaila Ayala surge de máscara para se proteger do coronavírus

Thaila Ayala mostrou, nesta terça-feira (28), que está seguindo as medidas de proterção contra o novo coronavirus. Ao precisar sair de casa, a atriz usou uma máscara feita de tecido na cor preta com desenhos brancos, lembrando uma bandana.



Na legenda, ela disse: “Selfie 2020”, referindo-se ao fato do uso das máscaras terem aumentado para evitar a proliferação da Covid-19.



Nos comentários, seguidores elogiaram a musa.



“Até de máscara é linda”, disse um internauta. “Linda de qualquer jeito”, afirmou mais um. “Linda essa máscara. Protegida e protegendo”, lembrou uma pessoa.



Festa na quarentena







Thaila Ayala é uma das maiores atrizes brasileiras, tendo inclusive alguns filmes internacionais no currículo, como o live-action do Pica-Pau de 2017.



Thaila está prestes a completar 34 anos nesta terça-feira (14), mas nesta segunda-feira (13), foi surpreendida por Renato Goés, com quem é casada desde outubro do ano passado.



Por meio de seu perfil oficial no Instagram, a atriz mostrou que o amado preparou uma festa surpresa com bolo adiantada para ela, dividindo com os fãs como foi o momento.



“Não, ainda não é meu aniversário, mas já ganhei meu primeiro bolo e minha primeira festa a dois surpresa. Saí da cama puta, bem ariana no inferno astral, batendo o pé, pensando ‘o que ele quer me mostrar a essa hora? Só porque deitei’. Eis que era uma festa pra mim com direito a coxinhas, brigadeiro, vinho e música!”, declarou Thaila.



“E ele ainda falou: ‘eu sei que você gosta de comemorar mais de uma vez’. Escolhi ou não escolhi certo esse meu marido?! Te amo”, concluiu ela.