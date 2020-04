Thais Carla posa com a filha mais nova e web se derrete

Thais Carla mostrou um pouco de seu instinto materno no Instagram na última quarta-feira (27), na qual posou ao lado da filha mais nova, Eva.



Em um clique fofíssimo, Thais aparece segurando a pequena no colo, e está toda sorridente, além de aproveitar o espaço para falar da maternidade.



“Ser mãe. É ter seu coração fora do corpo, é ter a certeza de que o amor existe e que ele é infinito. É torna-se uma super heroína, capaz de enfrentar qualquer ‘inimigo’”, escreveu ela na legenda.



Os seguidores ficaram bastante encantados com o clique, se derretendo em elogios à foto nos comentários.



“Que lindas!”, “Nossa, mas tá linda demais!”, “Ela parece muito com você e a outra sua filha cm o pai”, foram algumas das declarações feitas.







Pouco menos de um mês após dar à luz, a dançarina Thais Carla usou o Instagram para contar que não bem. Ela publicou uma foto com expressão triste e revelou que não está bem psicologicamente.



“É gente, a tristeza me pegou. Aí você se pergunta, ‘Thaís Carla triste?!’. Bom, ninguém é de ferro, faz parte da vida se sentir assim. Mas, não sou de me permitir ficar triste”, começou o desabafo. “Porém, não sei como explicar o que estou sentindo, só sei que não estou bem e que gostaria de dividir esse momento com vocês. Não sei se é por causa dessa pandemia que estamos enfrentando, talvez o desespero de criar duas crianças ou por conta da minha cesária que não cicatrizou bem e agora preciso ficar de repouso. São tantas coisas que não consigo explicar. Só peço a Deus que me ilumine e acalme meu coração tirando toda essa tristeza de mim”, revelou.







Nascimento de Eva







Thais Carla deu à luz à Eva, sua segunda filha fruto do relacionamento com Israel Reis, em 17 de março. O parto foi feito em hospital público e a dançarina compartilhou em seu canal no Youtube um vídeo mostrando tudo.



“Cinco e pouca da manhã e a gente está pronto para ir para a emergência do hospital público. Estou levando álcool gel e a gente está um pouco preocupado com esse vírus. Espero que não aconteça nada”, disse ela.



“Estou de jejum, já. Estou morrendo de fome, esperando na recepção. Não tem ninguém aqui. Estou nervosa. Sei nem o que falar. A barriga está pesada, estou nem conseguindo respirar direito. O hospital está cheio, então vou ficar na recepção esperando até a hora de subir. Estou enrolada no lençol, porque não tem mais roupão. Estou rindo de nervoso, porque como pode você vir para o hospital e não ter roupa para você?”, questionou ela.



Depois, apareceu Israel Reis, marido de Thais.



“Thaís já está lá dentro para ter a Eva. Quando ela estiver totalmente pronta, vão me chamar para eu assistir ao parto”, falou ele.







