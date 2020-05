Thaís Fersoza encanta web ao relembrar foto com os filhos

Thaís Fersoza só fez o fofurômetro explodir, ainda mais, na página oficial que possui, no Instagram, aproveitando o TBT desta quinta-feira (30).



Tudo porque, por meio da rede social, a famosa atriz relembrou um dos momentos pra lá de encantadores que protagonizou, na companhia dos filhos, Melinda e Teodoro, na frente das câmeras.



Melinda e Theodoro caçam ovos de chocolate. Veja que fofos!



Já cheios de carisma e simpatia, mesmo com a pouca idade, os fofíssimos irmãos foram clicados, em tal ocasião, exibindo caprichados sorrisos.



“É para ter um treco com essas carinhas!”, chegou a escrever a famosa artista, na hora de legendar a publicação.



Michel Teló mostra cabelo cortado por Thaís Fersoza



“Quanta fofura” e “Que amor” foram as palavras que mais puderam ser lidas, nos comentários da postagem.



Melinda e Teodoro são frutos do casamento de Thaís com o cantor sertanejo Michel Teló e vivem roubando a cena, todas as vezes em que aparecem nas redes sociais.



Thais Fersoza é puro amor com filhos cantando Mundo Bita







Caça aos ovos na Páscoa











No melhor estilo “coelhinho da Páscoa, o que trazes pra mim?”, Thaís Fersoza e Michel Teló promoveram, ainda no início de abril, uma caça ao coelhinho da Páscoa, na casa onde moram com os filhos, Melinda e Teodoro, em São Paulo.



Cada um com uma cenoura nas mãos, os irmãos seguiram o rastro das patinhas para encontrarem os seus presentes.



“Que dia é hoje, gente?”



“Páscoa”, respondeu Melinda.



“O Teodoro não quer deixar a cenourinha para o coelho, porque ele quer dar a cenourinha na boca do coelho. E aí, gente? Eles querem dar a cenoura para o coelho. E agora? Cadê o coelho?”, brincou Thais no vídeo.



“Vamos seguir!”, ordenou a primogênita.



Devidamente caracterizada com orelhinhas de coelha, Thaís incentivou os filhos a seguirem procurando. Até que Teodoro identificou as pegadas.



“Olha uma patinha!”, admirou Teodoro.



A atriz ainda fez uma publicação em seu Instagram, destacando a importância da data religiosa.



“Nossa manhã de Páscoa começou assim… que o dia de hoje seja cheio de significado! Que Cristo ressuscitado nos faça também renascer… que seja tempo de renovação, de rever valores, de resinificar a vida! Foi por nós! E agora Ele vive! Que nosso coração seja preenchido por amor, generosidade, compaixão. Feliz Páscoa! Deus abençoe!”, escreveu.



Michel Teló mostra os filhos tocando bateria: ‘Coisa linda’