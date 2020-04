Thammy Miranda canta para o filho e vídeo encanta a web

Gretchen só fez com que o fofurômetro explodisse, ainda mais, quando o assunto é o Instagram, no último final de semana.



Tudo porque, por meio da rede social, a famosa artista compartilhou um fofíssimo vídeo do filho, Thammy Miranda, e do neto, o encantador Bento.



Na frente das câmeras, o menino apareceu brincando com o pai, que, por sua vez, interpretou a clássica canção Meu Pintinho Amarelinho para o herdeiro.



Assim como milhares de internautas, os atores Pedro Carvalho e Dira Paes ficaram completamente encantados, com tal gravação, registrando emojis de coração, nos comentários da postagem feita por Gretchen.



Bento está com três meses de vida, é fruto do casamento de Thammy com Andressa Ferreira e vive roubando a cena, principalmente por conta da fofura, toda vez que aparece na internet.







Combinando look com o neto











Alerta de vovó coruja! Gretchen é o maior mimo com o netinho Bento, fruto do relacionamento de Thammy Miranda e Andressa Ferreira.



Nos registros feito pelo filho, a cantora aparece deitada ao lado do bebê em um clima de fofura pura e muito amor, compartilhando sorrisos e carinhos.



“Os dois estão de pijama azul, combinando”, anunciou Thammy ao fazer o vídeo, todo babão pela família.



“É para combinar com nossos olhos”, brincou Gretchen, mostrando todo seu bom humor, já que seus olhos são castanhos e só os de Bento que são azuis.



“Você e a vovó tem olho azul, filho?”, disse Thammy entrando na onda da brincadeira.



Na sequência, Gretchen também chama o pequeno de “lindo da vó” e ela e o filho ficam encantados com o herdeiro segurando o dedo da artista e depois espirrando, todo gracinha.



Fantasia encantou a web











Em plena sexta-feira (10) de feriado, Andressa Ferreira só encantou, ainda mais, os milhões de seguidores que possui, no Instagram.



Tudo porque a esposa de Thammy Miranda usou a rede social, na hora de compartilhar uma sequência pra lá de fofa de fotos do filho, o carismático Bento.



Na frente das câmeras, o menino voltou a roubar a cena e fazer o fofurômetro explodir, principalmente após aparecer todo vestido de ursinho.



“Que neném mais lindo”, chegaram a comentar vários internautas, enquanto outros também afirmavam “Que príncipe”.



Bastaram apenas duas horinhas no ar para que tal postagem logo se aproximasse da marca de 30 mil curtidas.



Além dos papais corujas e babões, a vovó Gretchen vive usando a internet, na hora de mostrar o quanto é completamente apaixonada pelo neto Bento.



Apenas sem saber lidar com tanta fofura!



Filho de Thammy Miranda rouba a cena de ursinho na web



Thammy Miranda e Andressa celebram os três meses do filho



BBB20: Thammy paga promessa e dança hit da mãe



Gretchen assume namoro com saxofonista



Vovó coruja, Gretchen combina pijamas com o neto, Bento