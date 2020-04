Thammy Miranda perde nove quilos após ter voltado dos EUA

Um relato frequente que está sendo feito em meio a quarentena da pandemia do novo coronavírus é a de maior ganho de peso, pois ficar em casa tende a deixar as pessoas mais sedentárias.



Entretanto, Thammy Miranda está indo na direção oposta, foi diferente da maioria, ele emagreceu recentemente.



Aos 60 anos, Gretchen deixa barriga à mostra e lacra na web



Nesta quarta-feira (09), Thammy compartilhou nos Stories do Instagram o resultado de sua dieta, que vem sendo aplicada desde que voltou dos EUA (sendo inclusive o país na qual o filho, Bento, nasceu).



“Foi mais um quilo para a conta. Já são nove quilos que a gente perdeu. A gente, porque vocês estão aí acompanhando. Estou no closet da digníssima. Olha isso, já está começando a aparecer”, declarou ele.



Thammy Miranda canta para o filho e vídeo encanta a web



“Quando cheguei aqui, minha ‘pança’ vinha até aqui, quando cheguei no Brasil. Surreal. Está começando a aparecer alguma coisa por aqui”, concluiu Thammy.







Thammy Miranda canta para o filho e web se encanta







Gretchen só fez com que o fofurômetro da web explodisse, ainda mais, quando o assunto é o Instagram, no último final de semana.



Filho de Thammy Miranda rouba a cena de ursinho na web



Tudo porque, por meio da rede social, a famosa artista compartilhou um fofíssimo vídeo do filho, Thammy Miranda, e do neto, o encantador Bento.



Na frente das câmeras, o menino apareceu brincando com o pai, que, por sua vez, interpretou a clássica canção Meu Pintinho Amarelinho para o herdeiro.



Gretchen posa de biquíni e exibe corpão aos 60 anos



Assim como milhares de internautas, os atores Pedro Carvalho e Dira Paes ficaram completamente encantados, com tal gravação, registrando emojis de coração, nos comentários da postagem feita por Gretchen.



Bento está com três meses de vida, é fruto do casamento de Thammy com Andressa Ferreira e vive roubando a cena, principalmente por conta da fofura, toda vez que aparece na internet.







Thammy Miranda e Andressa celebram os três meses do filho



BBB20: Thammy paga promessa e dança hit da mãe



Quarentena em família! Thammy e Andressa curtem o filho. Vem ver!