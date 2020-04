Thelma revela o que vai fazer com o prêmio de R$ 1,5 milhão

A madrugada do dia 28 de abril de 2020 ficará marcada na memória de Thelma para sempre. A BBB vence a temporada deste ano, superando Rafa Kalimann e Manu Gavassi na final, e levou para casa o prêmio máximo de R$ 1,5 milhão.



Em entrevista ao site oficial do programa, Thelma contou o que ela acha que a fez ser vencedora do reality show.



“Eu acho que a minha história de superação pode ter inspirado algumas pessoas, que honraram a minha trajetória e me ajudaram a ganhar. Acredito que a minha coerência dentro do jogo e o fato de não ter passado por cima daquilo que eu acredito também foram pontos que podem ter me levado à vitória”, disse.



E não pense que Thelma não acreditava em seu potencial para vencer o reality show. Ela sabia da dificuldade, mas sempre confiou que isso poderia acontecer. O vestido que ela escolheu para usar na final não deixa mentir.



“Eu nunca deixei de acreditar em mim. Um exemplo disso foi a minha roupa da final. Eu a coloquei na minha mala e falei que eu só iria usar o vestido se eu chegasse à decisão. E lá ela ficou até ontem. Foi uma coincidência porque a Rafa e a Manu também fizeram isso. Então, eu confiava sim, eu entendia que era um jogo com pessoas completamente diferentes, perfis conflitantes e que não seria fácil. Mas o meu foco era a final, eu imaginava que poderia ganhar. Nunca desanimei”, contou.



Agora, que está com R$ 1,5 milhão na conta, Thelma contou o provável destino do dinheiro. “Ainda não deu muito tempo de pensar. Eu tenho a minha mãe e o nosso sonho é ter um apartamento próprio. Mas não vou fazer nada disso agora. Eu acho que o mais inteligente agora é investir esse dinheiro, fazê-lo render para poder pensar nos frutos daqui a um tempinho”, afirmou.



E não pense que, agora que é rica e famosa, Thelma pensa em deixar a profissão de médica anestesiologista, nada disso. Ela revelou que vai aguardar a pandemia do coronavírus passar e pretende retomar a carreira.



“Profissionalmente eu estou ainda perdida. Estou muito solidária aos meus colegas da área de saúde. Estou bem assustada com essa situação do Coronavírus. Eu não sei como está o esquema de trabalho do pessoal, a escala de plantão. Eu amo a Medicina, mas vamos ver e esperar o que vai acontecer agora, diante dessa situação. Mas depois, com certeza, eu devo retomar sim a minha carreira porque é o que eu amo fazer”, finalizou.



