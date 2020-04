Thiago Amaral de Amor Sem Igual: ‘Ficar em casa é preciso’

O surto da Covid-19 no Brasil (e no mundo) impactou determinadas esferas da sociedade, afetando a área de entretenimento, inclusive, as produções de TV, que tiveram parte de seus projetos paralisados.



Amor sem Igual, inédita novela da Record TV, teve seu último capítulo exibido dia 20 de abril, nessa primeira fase.



Um dos atores da trama, Thiago Amaral, conversou com a reportagem de OFuxico, sobre a fase tenebrosa que o país vive e o que tem feito no período de quarentena.



“Ficar em casa não é fácil, mas é preciso. Estamos tomando cuidado extra com higiene e organizando nossa rotina. Normalmente, saio para me exercitar todos os dias, agora estou adaptando tudo internamente. O desafio é manter a saúde do corpo e mente fora da zona de conforto”, disse.



Seu personagem, Wesley, é um animado professor de dança, que motiva o núcleo da terceira idade no folhetim escrito por Cristianne Fridman.



“Está sendo um desafio maravilhoso. É minha primeira experiência com dança de salão, que envolve diversos tipos de ritmos. Já passamos por zumba, gafieira, bolero e salsa, um barato aprender estilos tão diferentes. Sempre coloco alegria e descontração nas aulas, o importante ali é pensar positivo e fazer o que conseguir. Estamos passando a mensagem de que a vida na terceira idade pode ser ativa e divertida”, detalhou ele, que destacou os benefícios da arte na reclusão atual.



“Os idosos fazem parte do grupo de risco mais afetado pela pandemia do novo coronavírus, nunca foi tão importante falarmos de saúde na terceira idade. O benefício físico e emocional é maior; evita solidão e estimula os idosos a vencerem desafios”, falou ele e completou:



“Sempre gostei de dançar. A década de 1990 foi um prato cheio. Passei pelo auge da lambada e pagode, mas o que mais gostava era o pop. Quando criança passava tardes vendo vídeos de shows e clipes do Michael Jackson para pegar as coreografias. Rolava até competições em meus aniversários e de amigos”.







Thiago Amaral fala da responsabilidade da carreira de ator



Operário da atuação



Com passagem pelas principais emissoras do país, tais como Globo, SBT, GNT, HBO e Record TV, o artista sente um enorme prazer em desenvolver o ofício em diferentes canais.



“É um privilégio ter passado por todas essas emissoras. Estou grato em voltar a trabalhar na Record TV, depois de oito anos do meu último personagem na emissora, o Miguel de Rebelde. Acredito que a chegada do streaming e o aumento da produção de séries mudou o mercado audiovisual. A facilidade de encontrar bons produtos de entretenimento, dos mais variados temas está fazendo o público ficar mais exigente. Isso é maravilhoso e trouxe várias mudanças. As novelas, por exemplo, estão muito mais dinâmicas. Como ator isso nos inspira e nos estimula a achar novos caminhos”, festejou ele.







Thiago Amaral é casado com a atriz Ohana Homem, os dois são pais da pequena Ellora, de dois anos.



“É uma mistura de sentimentos inexplicável, o nascimento da minha filha mudou minha vida! Participo e gosto de me envolver no universo dela. Por causa do isolamento, tem sido um teste de criatividade ficar em casa. Estamos inventando tarefas e brincadeiras novas todos os dias. Estou resgatando muitas lembranças da minha infância e passando para ela. Está sendo muito especial”, concluiu.







Thiago Amaral mostra decoração do quarto da filha



Thiago Amaral revela que seu personagem faz sucesso nas ruas