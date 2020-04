Thiaguinho, Anitta, Maiara e Maraisa… veja as lives desta quinta

Assim como todos os dias, quem gosta de uma boa live tem o que assistir pelo Facebook, Instagram e, principalmente, o Youtube. E, nesta quinta-feira (23), não será diferente e para todos os gostos.



Na ala do pagode, um dos maiores nomes dos últimos tempos no ramo: Thiaguinho. O cantor vai se apresentar em seu canal do Youtube a partir das 18h. Se quiser assistir, é só clicar AQUI!



Já para a ala do sertanejo, Maiara e Maraisa darão o tom na noite desta quinta-feira. Por meio do canal da dupla no Youtube, elas prometem não deixar ninguém parado a partir das 21h. Se você quer ver a live delas, clique AQUI.



E vocês acharam que não ia ter live da Anitta, só porque a Manu Gavassi não saiu do BBB20? Nada disso. Tudo bem que não é uma live dela mesmo, mas ela fará uma participação em uma live do Allianz Parque, estádio do Palmeiras, e conversará com Mau Meirelles sobre os efeitos do coronavírus e, claro, com muito bom humor. Se quiser assistir, o bate-papo começa às 19h30 e é só clicar AQUI!



Veja a lista completa!



Thiaguinho, às 18h, no YouTube – Clique AQUI



Céu, no projeto Em Casa com o Sesc, às 19h, no YouTube – Clique AQUI



Fernanda Abreu, às 19h, no YouTube – Clique AQUI



Thiago Brava, às 19h, no YouTube – Clique AQUI



Mau Meirelles e Anitta – Youtube do Allianz Parque – Clique AQUI



Alexandre Carlo, vocalista do Natiruts, às 20h, no YouTube – Clique AQUI



Maiara e Maraísa, às 21h, no YouTube – Clique AQUI