Thiaguinho manda mensagem para Fernanda Souza em live

Mesmo separados desde outubro de 2019, Thiaguinho e Fernanda Souza mantém contato e vibram pelas conquistas de cada um. Na noite de quinta-feira (23), o cantor comandou uma live, em seu canal no Youtube, para arrecadar recursos para as vítimas do novo coronavírus e, durante a apresentação, fez questão de mandar um recado para a ex-mulher.



“Queria agradecer à Fernanda Souza que, antes mesmo da live começar, já tinha doado. Obrigado, Fê. Sempre participando de momentos importantes da minha vida. Um beijo pra você e pra sua família”, disse o cantor.



Conforme OFuxico já havia adiantado, Fernanda já estava falando da transmissão antes de Thiaguinho começar o show.

“Daqui a pouco você vai ter mais um lugar para doar, que é a live de Thiago André. Arrasta aí, Dezzi, vamos arrecadar muitos quilos de alimentos para quem precisa. Quatro horas, no mínimo”, disse.



Thiaguinho treina em casa assistindo live de Fernanda Souza