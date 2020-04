Tiago Leifert desmente boatos sobre polêmica de Gusttavo Lima

Tiago Leifert está tendo que apresentar o BBB20, que é um programa diário, em plena quarentena por conta do coronavírus, então, você já imagina como é a rotina dele, né? Pois bem, em meio a isso, ele precisou vir a público desmentir alguns boatos que envolviam até seu pai, Gilberto Leifert.



No fato em questão, o pai do apresentador estava sendo acusado de ser contra Gusttavo Lima e que era um “nome forte” no Conar (Conselho Nacional de Autorregulamentação Publicitária).



“Gente do céu, meu pai… Ele saiu da Globo há anos… Meu pai não trabalha no Conar há anos. Meu pai não trabalha mais na Globo desde 2017 se não me engano. Estamos em 2020, meu pai está de bermuda em casa, aposentado, cumprindo a quarentena dele. Eu acho que meu pai nunca ouviu uma música do Gusttavo Lima. Eu já! Eu adoro o Gustavo, adoro! Minha sobrinha e minha mãe gostam também, mas meu pai eu acho que ele nem sabe quem é o Gusttavo. Mas se soubesse… por que meu pai perseguiria? De onde tiraram esse troço? Gente do céu, não tem nada a ver”.



No mesmo vídeo, o apresentador anunciou que doou mil cestas básicas para o Hospital Albert Einstein, em São Paulo, para serem entregues nas comunidades próximas ao hospital, que é a mesma região que ele mora. Vale lembrar que Tiago está ficando todo o tempo no Rio de Janeiro por conta do BBB20 e também da pandemia.



