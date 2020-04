Tiago Leifert sobre ser pai: ‘Projeto mais desafiador’

Por meio do próprio perfil oficial que possui, no Instagram, Tiago Leifert comentou, pela primeira vez, sobre a espera da primeira filha.



Ainda na última terça-feira (28), algumas horas após a grande final do BBB20, Daiana Garbin, esposa do famoso apresentador, anunciou a gravidez, também por meio da rede social.



Tiago Leifert vai ser papai pela primeira vez



Em tal especial post, Tiago ainda comentou sobre o término da edição histórica do programa que comanda na Rede Globo, agradecendo os agora ex-participantes do reality, a equipe e os telespectadores.



“Jogador grande gosta de jogo grande. E vocês são grandes. (…) À equipe do BBB: vocês são PROFISSIONAIS. Obrigado. Todo carinho que recebi desde ontem deveria ir para vocês. Sem vocês eu não existo. E a você que me acompanha aqui e na TV, obrigado por cuidar sempre tão bem de mim, me proteger. Me sinto em casa quando estou no ar, conversando com vocês. Fim de jogo! Agora vou me preparar para o projeto mais desafiador da minha vida: uma menininha”, escreveu ele.



Com 44,10% dos votos, Thelma foi a grande campeã do BBB20, com Rafa Kalimann e Manu Gavassi ficando em segundo e terceiro lugar, respectivamente.







E vamos de presente duplo para Tiago Leifert! Depois de uma temporada incrivelmente comandada pelo apresentador, Daiana Garbin, esposa do apresentador, revelou que ele será papai pela primeira vez.



“Você me torna uma mulher mais forte a cada dia. Obrigada por estar ao meu lado todos os dias e por ser o pai da menina que está crescendo minha barriga! Te amo!”, declarou ela, ainda revelando o sexo da criança.



“É o que???!!! (Mentira eu já sei faz tempo mas escondo bem)”, brincou Tiago em comentário.



Vale lembrar que, durante o confinamento, Ivy e Gizelly até conversaram sobre o fato de Tiago ter filhos, mas, na oportunidade, ele explicou que se tratavam de seus sobrinhos, quem ele considera como filhos.



