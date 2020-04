Tiago Liefert e Rodrigo Dourado comemoram sucesso do BBB20

O BBB20 realmente entrou para a história do reality na TV Globo, e por 97 dias, o público acompanhou a trajetória de vinte participantes confinados, e os números foram de dar inveja a qualquer um.



Para saber que ganharia o prêmio de R$ 1,5 milhão, o público foi parte importante do sucesso desta edição, que vibrava a cada Prova do Líder, Anjo e Bate-Volta, além de festas, Big Fones e monstros, incluindo o temido Quarto Branco.



Muitas vezes, o engajamento de quem assistia ao BBB20 chegou a ser comparado com um de uma Copa do Mundo, inclusive no histórico paredão que chegou a mais de 1,5 bilhão de votos.



“O clima de Copa do Mundo, com pessoas gritando nas varandas foi algo que me surpreendeu muito. E deixou a equipe muito orgulhosa”, disse Tiago Leifert em entrevista ao Gshow.



“Recebemos muitas mensagens de famílias que estavam assistindo juntas, jovens que estavam acompanhando pela primeira vez e pessoas que falaram que encontraram um programa repaginado, revigorado”, continuou o apresentador do Programa.



Já Rodrigo Dourado, diretor-geral do reality, afirmou que o grande objetivo do BBB20 era resgatar fatos marcantes da história do programa em seus vinte anos de existência.



“A atual temporada do Big Brother Brasil nasceu junto com o desejo de fazer uma homenagem à trajetória do formato no Brasil. Cada detalhe, surpresa, dinâmica inédita, integrantes do elenco e episódio colocado no ar foi pensado com muito carinho. Olhando para trás, vejo o quanto esse processo foi desafiador, instigante e muito bonito”, declarou Dourado, antes de afirmar que o grande envolvimento do público advém de todos esses anos de história.



“Estamos sempre pensando no público, seja criando o Feed BBB e o CAT BBB ou novas dinâmicas. Ficamos muito felizes de poder ver esse relacionamento sendo materializado nesta temporada em recordes de audiência, de votação e de envolvimento na internet”.



“Mas não consigo olhar para esse resultado de maneira isolada. Vários fatores contribuíram para a repercussão que tivemos no BBB20, desde o elenco até o empenho e comprometimento de cada profissional do nosso time. E, claro, do público que topou a brincadeira com a gente”, contou ele.



Ainda, Rodrigo Dourado chegou a comentar sobre a pandemia do novo coronavírus, que exigiu que todo o Brasil, inclusive o BBB, se adaptassem.



“Colocar o BBB no ar é um dos maiores desafios da TV mundial. E, na reta final, tivemos ainda o desafio de levarmos entretenimento para tanta gente nesse momento difícil por que estamos passando. Nos adaptamos e adotamos todas as medidas necessárias para garantir a segurança da nossa equipe e o dinamismo do programa com mais dias de exibição”, disse.



“É bom saber que em um momento como esse, o programa tem a capacidade de unir as pessoas, mesmo que seja através de uma prova, na votação e na torcida por um candidato. Como diretor e, assim como tantos brasileiros, sendo apaixonado pelo BBB, posso dizer que olhar para esse resultado é motivo de muito orgulho”, concluiu Dourado.



